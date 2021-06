Κόσμος

Τραγωδία: 8χρονος πνίγηκε σε λίμνη ενώ η οικογένειά του έβλεπε Euro

Οι πανηγυρισμοί για τη νίκη του Βελγίου μετατράπηκαν σε δάκρυα

Ανείπωτη τραγωδία στο Βέλγιο με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη της πρεμιέρας στο Euro 2020 επί της Ρωσίας με 3-0 να μετατρέπονται σε δάκρυα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των βελγκικών ΜΜΕ, ένα οκτάχρονο αγόρι που είχε πάει με την οικογένειά του και την αδερφή του, σε περιοχή της Ανατολικής Φλαμανδίας για να παρακολουθήσουν σε υπαίθριο χώρο κοντά σε λίμνη την αναμέτρηση σε γιγαντοοθόνη, διέφυγε της προσοχής τους και πνίγηκε.

Το παιδί ανασύρθηκε από τη λίμνη, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήλθε...

Όπως εκτιμούν οι Αρχές, το αγόρι που έπαιζε με την 11χρονη αδερφή του και άλλα παιδιά, απομακρύνθηκε κάποια στιγμή κι έπεσε στη λίμνη, ενώ λόγω της φασαρίας στον χώρο κανείς δεν αντιλήφθηκε την απουσία του...

