Roland Garros - Τζόκοβιτς: Ο Τσιτσιπάς θα κατακτήσει πολλά grand slam (βίντεο)

Το εγκώμιο του Στέφανου Τσιτσιπά έπλεξε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τον συγκλονιστικό τελικό. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Έλληνες για την αγάπη τους.

O Nόβακ Τζόκοβιτς, αφού πρώτα απέκλεισε τον “βασιλιά” της χωμάτινης επιφάνειας, Ράφα Ναδάλ, στον τελικό έκαμψε την αντίσταση του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Έλληνα να προηγείται με 2-0 σετ, αλλά τελικά να γνωρίζει την ήττα με 3-2 σετ από τον Σέρβο.

Ο “Νόλε” έφτασε τους 19 τίτλους και στις δηλώσεις του κατά την απονομή είχε πολλά να πει για τη σθεναρή αντίσταση που βρήκε από τον 22χρονο Έλληνα τενίστα, αλλά και για τη σχέση αγάπης ανάμεσα στον σερβικό και τον ελληνικό λαό.

Αρχικά, ο Τζόκοβιτς είπε για τον Τσιτσιπά: «Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτήν τη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε έναν τελικό Grand Slam. Είναι αυτά τα παιχνίδια, στα οποία μαθαίνεις περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο. Θα βγει πιο δυνατός από αυτό το παιχνίδι. Και σίγουρα θα κατακτήσει πολλά Grand Slam στην πορεία! Απόλυτος σεβασμός για εσένα και την ομάδα σου Στέφανε!».

Λίγο αργότερα, ο “Τζόκο” ευχαρίστησε τους Έλληνες για τη σχέση... αγάπης πολλών ετών με τους Σέρβους, αλλά και για τη σταθερή στήριξη που έχει ο ίδιος από τους Έλληνες φιλάθλους.

