Αθλητικά

Euro 2020 - Βόρεια Μακεδονία: Νέα πρόκληση με το... βλέμμα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας αποκαλεί την εθνική ποδοσφαίρου «Μακεδονία».

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας έκανε απόψε την πρώτη της εμφάνιση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενη με αντίπαλο την εθνική Αυστρίας, από την οποία ηττήθηκε με 3-1, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Γ΄ομίλου.

Τον αγώνα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας, "MRT", η οποία έχει τα δικαιώματα των μεταδόσεων του EURO 2020 στη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι η "MRT" χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό της Βόρειας Μακεδονίας (όχι από ανταποδοτικό τέλος) και ως εκ τούτου, βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών οφείλει να χρησιμοποιεί την επίσημη ονομασία της χώρας, στη μετάδοση του αγώνα έπραξε εντελώς το αντίθετο, χωρίς να τηρήσει καν τα προσχήματα: οι δύο σχολιαστές του αγώνα έκαναν συνεχώς λόγο για «εθνική της Μακεδονίας» και αποκαλούσαν τη χώρα «Μακεδονία».

Σε καμία περίπτωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν έκαναν λόγο για «εθνική της Βόρειας Μακεδονίας» ούτε χρησιμοποίησαν τη νέα ονομασία της χώρας, «Βόρεια Μακεδονία».

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros - Τσιτσιπάς: Ελπίζω να επιστρέψω (βίντεο)

Τραγωδία: 8χρονος πνίγηκε σε λίμνη ενώ η οικογένειά του έβλεπε Euro

ΑΝΤ1: Επαίσχυντο το διαφημιστικό σποτ του Συνεδρίου Γονιμότητας