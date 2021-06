Αθλητικά

Κορονοϊός - Κόπα Αμέρικα: Κρούσματα σε τρεις ομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε αποστολή εθνικής ομάδας, λίγο πριν από την πρώτη σέντρα του τουρνουά.

Δύο μέλη της αποστολής της Κολομβίας για το Copa America βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό την Κυριακή, κάτι που σημαίνει ότι τρεις ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά, διαθέτουν στις τάξεις τους παίκτες ή άλλη μέλη που έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Το Σάββατο, οκτώ παίκτες της Βενεζουέλας βρέθηκαν θετικοί, όπως επίσης και τρεις της Βολιβίας νωρίτερα.

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν από το εναρκτήριο ματς του τουρνουά, αυτό ανάμεσα στην Βραζιλία και στην Βενεζουέλα τα μεσάνυχτα, ενώ μετά τον αγώνα αυτόν θα ακολουθήσει το Κολομβία-Ισημερινός.

Ειδήσεις σήμερα:

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και την επένδυση στην Αστυπάλαια

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σεισμός στην Ελασσόνα