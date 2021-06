Life

Μέγκαν και Νταϊάνα: "Οι πριγκίπισσες ήθελαν κάτι από τη βασίλισσα Ελισάβετ και δεν το απέκτησαν ποτέ"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως φαίνεται, η Meghan Markle αλλά και η πριγκίπισσα Diana, είχαν ένα κοινό...

Η βασίλισσα Ελισάβετ, είχε τα γενέθλιά της και οι ειδικοί αποκάλυψαν κάποιες πτυχές της που δεν γνωρίζαμε.

Όπως φαίνεται, η Meghan Markle αλλά και η πριγκίπισσα Diana, είχαν ένα κοινό.

Μάθετε περισσότερα για το τι ήθελαν από τη βασίλισσα και δεν το πήραν ποτέ στο Glance.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros - Τσιτσιπάς: Ελπίζω να επιστρέψω (βίντεο)

Τραγωδία: 8χρονος πνίγηκε σε λίμνη ενώ η οικογένειά του έβλεπε Euro

ΑΝΤ1: Επαίσχυντο το διαφημιστικό σποτ του Συνεδρίου Γονιμότητας