Μητσοτάκης - Ερντογάν: κατ' ιδίαν συνάντηση στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας μετά το πέρας της Συνόδου.

Ως ευκαιρία για ένα περαιτέρω βήμα στις σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας, ύστερα και από όσα έχουν προηγηθεί, ήτοι δύο γύροι διερευνητικών επαφών, καθώς και ανταλλαγές επισκέψεων των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αντιστοίχως, σε Άγκυρα και Αθήνα, αντιμετωπίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τη σημερινή, κατ' ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία θα πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, μολονότι, όπως διευκρινίζεται, διαφορετικές θέσεις με την γείτονα -σε πολλές περιπτώσεις, δε, διαμετρικά αντίθετες- υπήρχαν και θα υπάρχουν. Όπως έχει επισημανθεί και στο πρόσφατο παρελθόν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, η αποκλιμάκωση έργων και λόγων από την πλευρά της Τουρκίας είναι το διαρκές ζητούμενο, προκειμένου να καταστεί εφικτή μία σταδιακή βελτίωση.

Είναι σαφές πως η Αθήνα προσβλέπει σε ένα ήρεμο καλοκαίρι, κάτι, που υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή του συνέντευξη στο France 24: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαχειριστούμε τις διαφορές μας χωρίς να καταφύγουμε σε κλιμάκωση της έντασης και αποφεύγοντας αυτό, που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Και πιστεύω ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο, δηλαδή, τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Την ίδια ώρα, η Αθήνα φροντίζει να υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία πως η συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου αντανακλά ευθέως στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας, εν όψει, μάλιστα, και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής στις 24-25 Ιουνίου, όπου αναμένεται να επαναξιολογηθεί το συνολικό πλαίσιο των ευρω-τουρκικών σχέσεων. Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές εξηγούν πως ενδεχόμενη πρόοδος στις σχέσεις Βρυξελλών- Τουρκίας περνά μέσα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι Αθήνας και Λευκωσίας.

Επιπλέον, στην κυβέρνηση επενδύουν στην αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας σε διμερές επίπεδο με τον πρωθυπουργό να δηλώνει στο France 24 ότι έχουμε (με την Τουρκία) κοινά οικονομικά συμφέροντα και θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει κατ' ιδίαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 17:05 μμ ώρα Ελλάδος. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να φθάσει στον χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος στις 12:55 μμ. Στις 13:35 μμ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον και στις 13:20 μμ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν στις 14:00 μμ και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17:00 μμ ώρα Ελλάδος.

