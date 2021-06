Αθλητικά

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο οι Μπακς ισοφάρισαν τους Νετς

Οι Νετς εκτός από το παιχνίδι έχασαν και τον Ίρβινγκ λόγω τραυματισμού. Φοβερή άμυνα από τα «Ελάφια».

Με τον Κάιρι Ίρβινγκ να τίθεται νοκ άουτ πριν το ημίχρονο, λόγω τραυματισμού (σ.σ. γύρισε ο αστράγαλος του όταν πάτησε πάνω στο πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο), και την άμυνα των Μπακς να «πνίγει» τους Νετς, απλουστεύτηκε το έργο των «Ελαφιών», τα οποία ισοφάρισαν (2-2) στο Μιλγουόκι την ημιτελική σειρά της Ανατολής του ΝΒΑ, πριν αυτή επιστρέψει στο Μπρούκλιν (15/6).

Με πρωταγωνιστή της επίθεσης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς επικράτησαν άνετα με 107-96 των Νετς στο Game 4, ενώ χαρακτηριστικό της κυριαρχίας τους ήταν η απόφαση του τεχνικού του Μπρούκλιν, Στιβ Νας, να περάσει στο παρκέ τέσσερις... ρεζέρβες περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, σηκώνοντας «λευκή πετσέτα».

Ουσιαστικά η αναμέτρηση κρίθηκε από το 16ο λεπτό, όταν τα διαδοχικά τρίποντα των Μπακς τους βοήθησαν να απαντήσουν με ένα επιμέρους σκορ 14-2 και να προσπεράσουν (37-36). Η περιφέρεια των «Ελαφιών» δεν... σίγησε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε να βρίσκει τους διαδρόμους μέσα στο αντίπαλο καλάθι και με τον Κάιρι Ίρβινγκ να αποχωρεί τραυματίας έξι λεπτά πριν από τη λήξη του ημίχρονου, οι Μπακς όχι μόνο δεν κοίταξαν πίσω, αλλά και με την άμυνα να μπαίνει στην εξίσωση μετέτρεψαν σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα, μέχρι το τελικό 107-96.

Κορυφαίος του Μιλγουόκι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 19 πόντους και 8 ασίστ πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον. Από τους Νετς, ο Κέβιν Ντουράντ με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση.

