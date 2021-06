Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανέρχεται σε 77.415.

Ξεκινούν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) αρχίζουν αύριο, Τρίτη, με τα Νέα Ελληνικά. Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ.. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο έγγραφο, όπως ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ των ΕΠΑΛ με το Δελτίο εξεταζομένου και την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας που φέρει φωτογραφία. Επίσης, υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους τους. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από το χώρο του εξεταστικού κέντρου.

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος στις Πανελλήνιες είναι η κατάθεση δυο μηχανογραφικών (για φοίτηση σε ΑΕΙ και Δημόσιο ΙΕΚ), η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, η μείωση σε άλλες και η ενημέρωση των υποψηφίων με SMS για τη βαθμολογία τους και για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους. Επίσης, επανέρχονται οι Συντελεστές Βαρύτητας του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην αίθουσα της εξέτασης οι υποψήφιοι απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας. Επιτρέπεται να έχουν στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων). Εάν ασθενήσει κάποιος υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα του δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο.