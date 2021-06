Κοινωνία

ΑΤ Ζωγράφου: επίθεση αγνώστων με πέτρες και ξύλα

Το ΑΤ της περιοχής, δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη, έγινε για ακόμη φορά στόχος αγνώστων.

Στόχος αγνώστων, έγινε για ακόμη μια φορά, το Α.Τ Ζωγράφου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια ομάδα περίπου 10 νεαρών, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά από τα γύρω στενά και πέταξε πέτρες και ξύλα κατά του αστυνομικού τμήματος.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές και να σπάσει η τζαμαρία του τμήματος, χωρίς όμως να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

