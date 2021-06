Κοινωνία

Γλυφάδα: έβαλαν φωτιά σε ομπρέλες και εκτόξευσαν πέτρες σε πυροσβέστες

Κάποιοι από τους νεαρούς έμειναν μάλιστα στο σημείο μέχρι το πρωί, σπάζοντας όσες ομπρέλες είχαν μείνει ακόμα όρθιες!

Επεισοδιακό beach party με 1500 άτομα διοργανώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε παραλία της Γλυφάδας, όπου νεαροί έβαλαν φωτιά σε ομπρέλες της πλαζ!

Αμέσως ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφθασε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Τότε ήταν που οι συμμετέχοντες στο πάρτι άρχισαν να πετούν πέτρες στους άνδρες της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα της Υπηρεσίας να υποχωρήσει.

