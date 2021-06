Κόσμος

Μπάιντεν: οι σχέσεις μας με τη Ρωσία βρίσκονται στο ναδίρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφώνησε με τον Πούτιν για την κακή περίοδο που διανύουν οι σχέσεις των δυο χωρών, λίγες ώρες πριν την πρώτη τους συνάντηση.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε χθες Κυριακή πως συμφωνεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη διαπίστωση πως οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας βρίσκονται στο «ναδίρ» τους, λίγα εικοσιτετράωρα προτού οι δύο αρχηγοί κρατών συναντηθούν για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Αμερικανού προέδρου τον Ιανουάριο.

Η ένταση ανάμεσα στα δύο κράτη βρίσκεται στο κόκκινο για πολλά και διάφορα ζητήματα, από τα ανθρώπινα δικαιώματα ως την Ουκρανία και από τη φερόμενη ρωσική επέμβαση στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές ως τις επιθέσεις χάκερ· η πολυαναμενόμενη πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο των δύο προέδρων, την Τετάρτη στη Γενεύη, χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο κ. Μπάιντεν σχολίαζε κατόπιν ερωτήματος δημοσιογράφου στην Κορνουάλη, μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7, τη δήλωση του κ. Πούτιν στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε προ ημερών στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, κατά την οποία «η διμερής σχέση» τα τελευταία χρόνια «επιδεινώθηκε» σε τέτοιο βαθμό που βρίσκεται «στο ναδίρ» της. «Νομίζω πως έχει δίκιο ότι βρισκόμαστε στο ναδίρ», είπε ο κ. Μπάιντεν.

Εξάλλου, υπεραμύνθηκε της απόφασης να μην παραχωρηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής, αλλά κάθε πρόεδρος να εμφανιστεί χωριστά μπροστά τις κάμερες.

«Δεν συμμετέχουμε σε διαγωνισμό για το ποιος θα τα πάει καλύτερα στη συνέντευξη Τύπου, ή για το ποιος θα φέρει τον άλλο σε δύσκολη θέση. Θα γίνω πολύ σαφής όσον αφορά τους όρους που θέτουμε ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη σχέση (...). Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση», επέμεινε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

«Θα κάνω σαφές το πώς θεωρώ ότι πήγε η συνάντηση από τη δική μου σκοπιά και το ίδιο θα κάνει κι εκείνος», πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο οι Μπακς ισοφάρισαν τους Νετς

ΑΤ Ζωγράφου: επίθεση αγνώστων με πέτρες και ξύλα