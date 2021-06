Κοινωνία

Νεκρός στην Πολίχνη: συγκλονίζει ο νεαρός που προσπάθησε να τον επαναφέρει στη ζωή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός που πρώτος εντόπισε και ανέσυρε τη σορό του άτυχου 26χρονου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε.

Θρήνος στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης για τον 26χρονο Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά την παράσυρση του οχήματός του από ορμητικά νερά, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Ένας νεαρός, που βγήκε στο δρόμο για να βοηθήσει τους γείτονές του, εντόπισε τη σορό του 26χρονου, την ανέσυρε και προσπάθησε να τον επαναφέρει στη ζωή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

“Το ποταμάκι έγινε χείμαρρος και το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ήταν να σώσουμε τις αυλές των σπιτιών. Στην πρώτη αυλή που μπήκαμε εντοπίσαμε τη σορό του αδικοχαμένου νεαρού” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

“Προσπάθησα να κάνω τον κύκλο του τετραγώνου για να φθάσω κοντά του. Φτιάξαμε αλυσίδα για να τον πλησιάσουμε. Τελικά τον τραβήξαμε σε ασφαλές μέρος και μέχρι να έρθει ασθενοφόρο προσπάθησα να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες”.

Γλυφάδα: έβαλαν φωτιά σε ομπρέλες και εκτόξευσαν πέτρες σε πυροσβέστες

Πανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία