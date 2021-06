Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: σύντομα θα έχουμε μονοψήφιο ημερήσιο αριθμό θανάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε τη δήλωση αξιωματούχου του ΕΜΑ ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZenca.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στη εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα εξελίσσονται καλά και φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο ευμενές σενάριο.

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει προχωρήσει αρκετά ο εμβολιασμός στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες οι οποίες είναι και οι πιο ενεργές επαγγελματικά και κοινωνικά και μέσω αυτών υπήρχε η μεγαλύτερη διασπορά του ιού.

Προέβλεψε δε ότι στις αρχές ή στα μέσα Ιουλίου, ο ημερήσιος αριθμός θανάτων θα είναι μονοψήφιος αν τα πράγματα συνεχίσουν να εξελίσσονται με τους ίδιους ρυθμούς.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του αξιωματούχου του ΕΜΑ, Μάρκο Καβελέρι, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να σταματήσει ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της AstraZeneca, τόνισε ότι αυτό είναι προσωπική του άποψη κι όχι θέση του οργανισμού και σε κάθε περίπτωση τα οφέλη από τον εμβολιασμό είναι ασύγκριτα περισσότερα από τις ελάχιστες περιπτώσεις παρενεργειών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο οι Μπακς ισοφάρισαν τους Νετς

ΑΤ Ζωγράφου: επίθεση αγνώστων με πέτρες και ξύλα