Άρση μέτρων: τι αλλάζει από την Δευτέρα

Η 1η Ιουλίου είναι το επόμενο ορόσημο στον «δρόμο» για επιστροφή στην κανονικότητα

Νέο βήμα στην μακρά διαδρομή της επιστροφή στην κανονικότητα κάνει απο σήμερα η χώρα, μετά και το πρώτο μεγάλο «στοίχημα», αφού το Σαββατοκύριακο επέστρεψε η μουσική στην εστίαση ενώ επεκτάθηκε και το ωράριο της επιτρεπόμενης κυκλοφορίας, καθώς η απαγόρευση των μετακινήσεων ξεκίνησε στις 01:30, απο 00:30 μέχρι την Παρασκευή.

Από το Σάββατο επίσης, αυξήθηκε το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος - θεάματος από 50 σε 75%, όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας έως 1.000 θέσεων, σε 70% έως 5000 θέσεων, και σε 65% όταν είναι δυναμικότητας έως 15.000 θέσεων. Αν είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται σταθερά στα 10.000 άτομα, σε κάθε περίπτωση με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους. Επίσης, για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται πλέον η ταυτόχρονη παρουσία τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού έως 100 τ.μ..



Από σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουνίου επανεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων, καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των ΑΕΙ.

Επίσης, απο σήμερα ξεκινά η δια ζώσης λειτουργία των φροντιστηρίων.

Επόμενο ορόσημο ειναι η 1η Ιουλίου όταν και θα καταργηθεί πλήρως η απαγόρευση κυκλοφορίας ενώ θα αυξηθεί και το όριο των καλεσμένων στις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων από 100 που ισχύει σήμερα στους 300.



Τα προνόμια για τους εμβολιασμένους

Την ίδια ώρα "φουντώνει" η συζήτηση για την διαμόρφωση πλαισίου το οποίο θα δίνει περαιτέρω ελευθερίες στους πλήρως εμβολιασμένων έναντι όσων διστάζουν να συμμετάσχον στην εμβολιαστική διαδικασία.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πλήρως εμβολιασμένοι να βγάλουν τις μάσκες τελείως σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και από την 1η Ιουλίου. Ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν εκδώσει τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, όσοι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, θα μπορούν να αποχωριστούν την μάσκα στους εξωτερικούς χώρους.

Από τα μέσα Ιουλίου δε, είναι πιθανό οι πλήρως θωρακισμένοι απέναντι στον ιό να έχουν και άλλα προνόμια. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, όσον αφορά στη διασκέδαση οι ειδικοί μελετούν ένα μοντέλο μαζικών εκδηλώσεων δύο ταχυτήτων με το πρώτο να αφορά αποκλειστικά τους πλήρως εμβολιασμένους, έπειτα από το απαιτούμενο διάστημα τήρησης μέτρων μετά και την λήψη της δεύτερης δόσης. Οι πλήρως εμβολιασμένοι θα έχουν την δυνατότητα να μετέχουν σε τέτοιες διαδηλώσεις, εισερχόμενοι με το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς να απαιτείται να τηρούν αποστάσεις και να φορούν μάσκες.

Την ίδια ώρα, γίνεται λόγος για ένα επιπρόσθετο «υβριδικό» μοντέλο εκδηλώσεων στο οποίο θα μπορούν να μετέχουν τόσο οι πλήρως εμβολιασμένοι όσο και οι μη. Στις «υβριδικές» εκδηλώσεις θα απαιτείται η τήρηση των μέτρων και θα υπάρχει όριο ως προς την συμμετοχή των ατόμων.



Ταυτόχρονα, ;όπως αναφέρει το protothema.gr, όσον αφορά το άνοιγμα της εστίασης, συζητιέται η δυνατότητα να μπορεί κανείς να καθίσει και σε κλειστό χώρο εφόσον έχει πλήρως εμβολιαστεί, δείχνοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού του.

