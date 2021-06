Οικονομία

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας: για ποιους “παγώνουν” και για πόσο

«Δίχτυ προστασίας» για περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά. Δείτε τα κριτήρια.

Δίχτυ προστασίας για πάνω από 100.000 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν δάνειο με εγγύηση την πρώτη κατοικία, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μηνιαία δόση και υπό τον όρο να δηλώσουν πτώχευση με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο ρίχνει το Δημόσιο από την 1η Ιουλίου μέχρι και τον Μάρτιο του 2022, προκειμένου να μη γίνει για το χρονικό αυτό διάστημα πλειστηριασμός του ακινήτου.

Το πάγωμα των πλειστηριασμών για τους ευάλωτους οικονομικά δανειολήπτες ισχύει έως την 30ή Ιουνίου και κυβέρνηση, εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων και τράπεζες συμφώνησαν πως θα προστατευθεί η κατοικία των εν λόγω δανειοληπτών, εφόσον δηλώσουν πτώχευση και πληρούν τα κριτήρια, έτσι όπως τα ορίζει ο νέος πτωχευτικός νόμος, μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που προσδιορίζεται να είναι έτοιμος την άνοιξη του 2022.

Το κράτος δεσμεύεται να επιδοτεί με το επίδομα στέγασης, που ξεκινά από τα 70 ευρώ τον μήνα και φτάνει τα 210 ευρώ, τα ευάλωτα -με δάνειο εγγυημένο με την πρώτη κατοικία- νοικοκυριά, έτσι ώστε να πληρωθεί από το Δημόσιο το μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας δόσης και να μη βγει το σπίτι στον πλειστηριασμό.

Το επίδομα θα πιστώνεται απευθείας στις τράπεζες και, αν από το εισόδημα του δανειολήπτη προκύψει πως μπορεί να πληρώσει και εκείνος από την πλευρά του ένα μικρό ποσό τον μήνα, θα του ζητηθεί από την τράπεζα.

Όπως τονίζουν στη Realnews στελέχη τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα ευάλωτα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου πτώχευσης θα προστατευθούν από τους πλειστηριασμούς μέχρι να λειτουργήσει ο φορέας του Δημοσίου.

«Θα διακόψουμε τους αναρτημένους πλειστηριασμούς, αρκεί ο δανειολήπτης να πάρει το ‘‘πράσινο φως’’ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημοσίου. Θα παραμείνουν στο σπίτι τους, θα πληρώνεται η μηνιαία δόση από το επίδομα στέγασης που δίνει το κράτος και, αν προκύπτει από τη συνολική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση ότι μπορεί και ο δανειολήπτης να δίνει ένα μικρό ποσό, θα του ζητηθεί, διαφορετικά αρκεί μόνο το επίδομα στέγασης», αναφέρουν.

Τα κριτήρια

Με βάση τον νόμο, δικαιούχοι της κρατικής στήριξης -οι οποίοι έχουν στην πλειονότητά τους καταγγελμένο «κόκκινο» δάνειο- που θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο και πάντα σε συνάρτηση με τον χρόνο αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είναι όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

Έχουν ετήσιο εισόδημα, δηλωθέν στην εφορία, από 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 21.000 ευρώ για 5μελή οικογένεια.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό) και τα 180.000 ευρώ για 5μελή οικογένεια.

Η αξία της κινητής περιουσίας τους (καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα) δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά τα 17.500 ευρώ.

