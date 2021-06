Κοινωνία

Κορονοπάρτι: μετέτρεψαν το παρεκκλήσι σε μπαράκι! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι μετέτρεψαν το παρεκκλήσι σε μπαρ διασκεδάζοντας ως τα ξημερώματα με άφθονο ποτό και μουσική.

Εικόνες ντροπής αντίκρισαν το πρωί της Κυριακής, στο ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Μανδηλίου, ο ιερέας της Τερπνής και οι αιρετοί του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και πιο συγκεκριμένα, οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεόδωρος Βαδικόλιας και Καθαριότητας Νίκος Πασχαλίδης.

Άγνωστοι μετέτρεψαν το παρεκκλήσι σε μπαρ διασκεδάζοντας ως τα ξημερώματα με άφθονο ποτό και μουσική.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου σε απόλυτη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας και εθελοντές δημότες προχώρησε σε καθαρισμού του χώρου.

Πηγή: infonew24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο οι Μπακς ισοφάρισαν τους Νετς

ΑΤ Ζωγράφου: επίθεση αγνώστων με πέτρες και ξύλα