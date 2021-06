Αθλητικά

Euro 2020 – Ισπανία: “χτυπημένη” από τον κορονοϊό στην πρεμιέρα

Οι «Ρόχα» όχι μόνο θα παραταχθούν χωρίς τον αρχηγό τους, αλλά και με ελλιπή προετοιμασία τις τελευταίες μέρες λόγω κρουσμάτων.

Χωρίς τον αρχηγό της, Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος προσβλήθηκε από κορονοϊό, η Ισπανία «μπαίνει» απόψε (22:00) στην «μάχη» του EURO 2020, υποδεχόμενη στην Σεβίλλη, την Σουηδία.

Ο Λουϊς Ενρίκε και γενικά η αποστολή της «ρόχα»... ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο τμήμα της προετοιμασίας, καθώς ο κορονοϊός «επισκέφθηκε» τις τάξεις της ομάδας, προκαλώντας αναστάτωση.

«Δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά έχουμε ήδη ζήσει πολύ χειρότερα. Το γεγονός ότι δεν προπονούμαστε σε ιδανικές συνθήκες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία», τόνισε ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός, στέλνοντας... μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του.

Λόγω των κρουσμάτων σε Μπουσκέτς και Γιορέντε (σ.σ. που απεδείχθη εντέλει εσφαλμένο), η «ρόχα» έχει να παίξει αρκετές ημέρες σε συνθήκες αγώνα, καθώς η «γενική πρόβα» της περασμένης Τρίτης με την Λιθουανία, αναβλήθηκε.

Παρ΄ όλα αυτά, μπροστά στους φιλάθλους τους, οι Ισπανοί διεθνείς θέλουν να... σβήσει τις απογοητευτικές αναμνήσεις των τελευταίων ετών, από το Μουντιάλ του 2018 και του EURO 2016.

«Η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν είμαστε το φαβορί, γιατί το φαβορί είναι ο κάτοχος του τροπαίου (σ.σ. η Πορτογαλία). Όμως, είμαστε στην ομάδα με τα έξι, επτά φαβορί», επεσήμανε ο Ενρίκε.

