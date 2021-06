Αθλητικά

Roland Garros - Τσιτσιπάς: Ανέβηκε στην 4η θέση του κόσμου!

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 στις 4 Μαρτίου 2019 και από τότε δεν βγήκε ποτέ από την κορυφαία 10άδα.

Βήμα το βήμα σταθερά προς την κορυφή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έφθασε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός και ηττήθηκε μετά από μεγάλη μάχη από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ανέβηκε, για πρώτη φορά στην καριέρα του, στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 7.890 βαθμούς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος λίγο πριν τη "μάχη" με τον Τζόκοβιτς "έχασε" τη γιαγιά του, μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 στις 4 Μαρτίου 2019 και από τότε δεν βγήκε ποτέ από την κορυφαία 10άδα. Επικεφαλής της κατάταξης παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ακολουθεί ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ, ενώ τρίτος είναι ο Ραφαέλ Ναδάλ.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.313 βαθμοί Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 10.143 Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 8.630 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 7.980 Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 7.425 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.350 Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία) 5.910 Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 5.605 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 4.130 Ρομπέρτο Αγκουτ (Ισπανία) 3.710

Τσιτσιπάς: Ελπίζω να επιστρέψω

«Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις», είπε ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος μετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό grand slam. Όσο για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε, αν και έχανε με 2-0 σετ, ο Τσιτσιπάς τόνισε: «Πρέπει να πω ότι εμπνέομαι από όσα έχει πετύχει και θα ήμουν ευτυχισμένος ακόμη και αν καταφέρω να πετύχω τα μισά στην υπόλοιπη καριέρα μου».

O Tσιτσιπάς δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της ομάδας που τον υποστηρίζει: «Είναι μια ομαδική προσπάθεια, μπορεί να φαίνονται μόνο οι αθλητές, όμως υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα πίσω μας». Στο τέλος, δε σκέφτηκε... μεγαλόφωνα ο “Tsitsifast”: «Ελπίζω να επιστρέψω και να χαρίσω ξανά ένα ωραίο θέαμα στον κόσμο».

«Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτήν τη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε έναν τελικό Grand Slam. Είναι αυτά τα παιχνίδια, στα οποία μαθαίνεις περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο. Θα βγει πιο δυνατός από αυτό το παιχνίδι. Και σίγουρα θα κατακτήσει πολλά Grand Slam στην πορεία! Απόλυτος σεβασμός για εσένα και την ομάδα σου Στέφανε!» δήλωσε από πλευράς του ο Nόβακ Τζόκοβιτς.

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Τσιτσιπά εξέφρασε με ανάρτηση στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η πορεία του είναι απόδειξη για το πόσα μπορεί να πετύχει κανείς με σκληρή δουλειά και αφοσίωση.