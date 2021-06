Πολιτική

Κορονοϊός - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα θα καταστραφεί αν υπάρξει τέταρτο κύμα (βίντεο)

Τι είπε για τις απολύσεις των μη εμβολιασμένων υπαλλήλων, το σποτ για την γονιμότητα και το συνέδριο στο οποίο θα μιλούσε, τις προκλήσεις της Β.Μακεδονίας στο Euro, τα μανηγύρια και τα self test.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναφερόμενος στην δήλωση του περί ευχέρειας απόλυσης όποιου υπαλλήλου δεν έχει κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι «η Κυβέρνηση δεν έχει κανέναν λόγο και καμία πρόθεση να νομοθετήσει και να βάλει άρθρο σε κάποιο νόμο για απόλυση ανθρώπων που δεν εμβολιάστηκαν. Όμως στην υπάρχουσα νομοθεσία, στην κείμενη νομοθεσία, υπάρχει διάταξη για απόλυση υπαλλήλου που θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί είναι καλό στην ζωή να ξέρεις ότι έχεις και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα».

«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εάν δεν επιτύχουμε την συλλογική ανοσία και έχουμε τέταρτο κύμα τον χειμώνα, η Ελλάδα θα καταστραφεί και είναι κρίμα να γίνει αυτό, ενώ βγαίνουμε από την κρίση και έχουμε μπροστά μας λαμπρά χρόνια για την οικονομία. Να αφήσουμε την Ελλάδα να καταστραφεί, οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, οι άνθρωποι θα χάσουν την δουλειά τους… να αφήσουμε αυτό να γίνει επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν μία άποψη, εμένα με ξεπερνά», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε ο Υπ. Ανάπτυξης, «μας έχουν ενημερώσει οι επιστήμονες ότι εάν δεν φθάσουμε το τείχος ανοσίας, ανεβάζουν τα όρια τώρα, και για αυτό πρέπει το 75-80% του πληθυσμού να εμβολιαστεί μέχρι τον χειμώνα, αλλιώς κινδυνεύουμε να μιλάμε πάλι τον χειμώνα για τα μέτρα που θα πάρουμε για τις κλειστές επιχειρήσεις», συμπληρώνοντας ότι «ο λόγος που κάνουμε το εμβόλιο δεν είναι μόνο προσωπικός. Είναι και εθνικός και συλλογικός και κοινωνικός. Το κάνουμε και για τον διπλανό μας και για να μείνει ανοιχτό το εστιατόριο της γειτονιάς και το μαγαζί με τα ρούχα. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους όλους να κάνουν το εμβόλιο».

«Ο φόβος που αισθάνονται όλοι για το εμβόλιο είναι ανθρώπινος. Κι εγώ προσωπικά την είχα, αφού βάζεις κάτι καινούριο στο σώμα σου. Αλλά, το να μην κάνεις το εμβόλιο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πανηγύρια από τον Ιούλιο

«Θα βγάλουμε αυτήν την εβδομάδα Δελτίο Τύπου με τις περιφερειακές ενότητες που είναι ήδη στο 50%+1 ή είναι κοντά σε αυτό το επίπεδο (ενν,: του εμβολιασμού του πληθυσμού τους), για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι (ενν: να εμβολιαστούν)», αναφέροντας ότι «ακόμη και από τον Ιούλιο θα γίνουν πανηγύρια σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες», ενώ προσέθεσε ότι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στα πανηγύρια έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα από το lockdown.

Ακόμη, ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ότι αυτήν την εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις και για τους παιδότοπους, μόλις τελειώσει η συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων.

Για τα self test και την διανομή τους

Για τα self test ανέφερε ότι αναμένονται αποφάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για το κατά πόσον θα παραμείνει υποχρέωση όσων έχουν εμβολιαστεί πλήρως η διενέργεια τους και η δήλωση τους, λέγοντας πως εκτιμά ότι «το πολύ μέχρι την 1η Ιουλίου κάποιοι καινούριοι κανόνες θα έχουν θεσπιστεί».

«Θέλω να ευχαριστήσω έναν προς έναν τους φαρμακοποιούς της χώρας για την βοήθεια τους αυτόν τον μήνα με τα self test, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό για την διεκδίκηση κλαδικών αιτημάτων που υπήρχαν πριν από την πανδημία», ανέφερε σχετικά με τις αντιδράσεις φαρμακοποιών για την διάθεση του αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η διάθεση τους από τα φαρμακεία και κάλεσε τους φαρμακοποιούς «να επικρατήσει η λογική», αλλά προσέθεσε ότι «υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την διάθεση τους», χωρίς πάντως επισήμως να αποκαλύψει αν τα self test θα γίνονται από τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα ή άλλες επιχειρήσεις.

Για τις προκλήσεις της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro

«Είναι μια εξαιρετικά προκλητική συμπεριφορά προς το σύνολο του Ελληνικού Λαού. Εγώ προσωπικά όταν το βλέπω (σημ: την φανέλα των παικτών με αναγραφή μόνο της λέξης «Μακεδονία»), μου έρχεται να σπάσω την τηλεόραση. Οι ισχυρισμοί τους είναι αβάσιμοι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής της συμφωνίας, δείχνει και τα προβλήματα της Συμφωνίας. Εγώ τηρώ την Συμφωνία παρά τις διαφωνίες, αλλά δεν θέλω να με πιάνουν κορόιδο. Προφανώς μας δουλεύουν κανονικότητα, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, μην νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο», είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για τις προκλήσεις της γειτονικής χώρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Για το σποτ και το συνέδριο για την γονιμότητα

Για τον σάλο που ξέσπασε λόγω του σποτ προβολής συνεδρίου για την γονιμότητα, που αναβλήθηκε, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα, ο κ. Γεωργιάδης, που ήταν ένας εκ των ομιλητών του νομοσχεδίου, ανέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ότι «το σποτ ήταν απαράδεκτο και προκλητικό και δημιουργούσε αντιδράσεις και όλα αυτά. Αλλά το θέμα ως θέμα, το δημογραφικό, μας απασχολεί στην Ελλάδα; Δεν σημαίνει ότι επειδή μια οργανωτική επιτροπή έκανε ένα απαράδεκτο σποτ, δεν θα μας απασχολεί το δημογραφικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ και πρέπει να βρούμε λύση για αυτό».

Όπως συμπλήρωσε, «Όταν μου ζητήθηκε είπα ότι θα πάω να μιλήσω, γιατί θεωρώ το δημογραφικό το υπ΄ αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα στην χώρα. Η βασική ιδεολογική διαφορά μεταξύ δεξιών και αριστερών είναι αυτή: ότι οι αριστεροί λέτε ότι το δημογραφικό θα αντιμετωπιστεί από τους μετανάστες που είναι στην Ελλάδα και θέλουν να ανοίξουμε τα σύνορα, ενώ οι δεξιοί λένε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις οικογένειες για να κάνουν παιδιά. Η πρώτη σοβαρή Κυβέρνηση που έδωσε σοβαρά κίνητρα στην οικογένεια να κάνει παιδιά ήταν η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή και τότε ήταν και ο μακαριστός Χριστόδουλος που είχε δώσει το επίδομα σε οικογένειες στην Θράκη και τότε ήταν που άρχισαν να αυξάνονται οι γεννήσεις. Πρέπει να στηριχθούν οι οικογένειες, η Κυβέρνηση μας και κάθε Κυβέρνηση πρέπει να στηρίζει τις οικογένειες να κάνουν παιδιά».

Όπως είπε, δεν ακύρωσε την συμμετοχή του από την Κυριακή, όπως δεν το έκαναν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και άλλοι ομιλητές, καθώς, όπως ανέφερε, είχε επικοινωνία με την οργανωτική επιτροπή και διαβεβαίωση ότι το συνέδριο θα αναβληθεί.

Αναφορικά με την τεχνητή γονιμοποίηση, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αρκετές δαπάνες και για την εξωσωματική γονιμοποίηση και για την γέννα. Εάν με ρωτάτε, η πολιτική άποψη μου είναι πως το Κράτος μας θα πρέπει να κόβει από αλλού και να δίνει οικονομικά κίνητρα στα ζευγάρια, ώστε να κάνουν παιδιά».

