NBA –play off: οι Σανς “σκούπισαν” τους Νάγκετς

Στους τελικούς της Δύσης επέστρεψαν μετά το 2010, επέστρεψαν οι «Ήλιοι».

Στους τελικούς της Δύσης επέστρεψαν μετά το 2010 οι Σανς, που επικράτησαν με 125-118 των Νάγκετς στο Ντένβερ και έκαναν το 4-0 στη σειρά των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το νικητή της σειράς μεταξύ της Γιούτα και των Κλίπερς, με τους Τζαζ να έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα με 2-1, στα play off του NBA.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κρις Πολ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (14/19 δίποντα, 9/9βολές) ενώ 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ πρόσθεσε ο Ντέβιν Μπούκερ.

Σε ότι αφορά στους Νάγκετς ο φετινός MVP, Νίκολα Γιόκιτς, αποβλήθηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης για σκληρό φάουλ στον Κάμερον Πέιν. Ο «τζόκερ» είχε 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Γουίλ Μπάρτον με 25 πόντους ενώ 20 πόντους σημείωσε ο Μάικλ Πόρτερ.

Λίγο νωρίτερα οι Μιλγούκι Μπακς, με πρώτο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2.

