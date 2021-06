Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: τα θέματα σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Δείτε τα θέματα, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι για μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία.

Κείμενο με τίτλο «Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο» κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το θέμα αφορά τα εφόδια και τις δεξιότητες, που πρέπει να έχουν οι νέοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής και πώς μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο.

Επίσης, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να σχολιάσουν το ποίημα του Γκάτσου «Στον Σείριο».

Δείτε τα θέματα αναλυτικά:

Αύριο Τρίτη 15 Ιουνίου αρχίζουν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) με τα Νέα Ελληνικά.

Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Σακελλαροπούλου: η επιτυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία

Μήνυμα στήριξης και ελπίδας σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα τις Πανελλήνιες εξετάσεις στέλνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέσω Τwitter. Στην ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εύχεται το αποτέλεσμα να δικαιώσει τις προσδοκίες τους και τονίζει ότι «η επιτυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει, είναι το κουράγιο να συνεχίζεις».

Όπως αναφέρει: «Πρώτη μέρα των πανελληνίων εξετάσεων, εύχομαι σε όλα τα παιδιά ένα αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τις προσδοκίες τους. Ας δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, με τη σκέψη ότι "η επιτυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει, είναι το κουράγιο να συνεχίζεις"».

Μητσοτάκης: να κράτατε πάντα ζωντανή τη φλόγα της μάθησης

Μήνυμα στους υποψήφιους των Πανελλαδικών έστειλε μέσω social media ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Καλή επιτυχία στους νέους μας που δίνουν τη μάχη της μόρφωσης. Τέτοιες μάχες έχει πολλές και διαφορετικές ο πόλεμος της ζωής. Είναι στο χέρι τους να τον κερδίσουν, αρκεί να κρατούν πάντα ζωντανή τη φλόγα της μάθησης και της διεκδίκησης ενός πιο όμορφου αύριο" αναφέρει μεταξύ άλλων.

Καλή επιτυχία στους νέους μας που δίνουν τη μάχη της μόρφωσης. Τέτοιες μάχες έχει πολλές και διαφορετικές ο πόλεμος της ζωής. Είναι στο χέρι τους να τον κερδίσουν, αρκεί να κρατούν πάντα ζωντανή τη φλόγα της μάθησης και της διεκδίκησης ενός πιο όμορφου αύριο. #πανελληνιες2021 pic.twitter.com/heo3p4GBbd — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 14, 2021

Τσίπρας: δεν είναι αγώνας δίχως αύριο

Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ψύχραιμοι, δυνατοί, με πείσμα και θέληση, να δώσετε τον αγώνα των Πανελληνίων που ξεκινά σήμερα. Αλλά να γνωρίζετε ότι δεν είναι αγώνας δίχως αύριο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

«Το μέλλον είναι ένας στίβος διαρκείας, με ανοιχτές και κλειστές στροφές, νίκες, ήττες και θριάμβους, που κρίνεται κάθε μέρα», προσθέτει ο κ. Τσίπρας και εκφράζει τις πιο θερμές ευχές του για καλή επιτυχία στους μαθητές και τις οικογένειες τους που στέκονται δίπλα τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλε?ξης Τσι?πρας (@alexistsipras)

Ελληνική Λύση: οι Πανελλαδικές είναι η αρχή και όχι το «τέλος» της ζωής σας

"Ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη σε όλα τα ελληνόπουλα που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη και πολυτιμότερη παρακαταθήκη των προγόνων μας, αυτή της Ελληνικής Παιδείας. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι Πανελλαδικές είναι η αρχή και όχι το «τέλος» της ζωής σας" αναφέρει σε μήνυμά της η Ελληνική Λύση και προσθέτει:

"Η αξία του Έλληνα και της Ελληνίδας δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα κομμάτι χαρτί και μία λίστα με αριθμούς. Οι αξίες σας, είναι σφυρηλατημένες στην ψυχή σας ως Έλληνες και με αυτές θα πορεύεστε, όπως εσείς επιλέξετε στην συνέχεια της ακαδημαϊκής σας ζωής ή την έναρξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας. Κρατήστε την Ελλάδα στην καρδιά σας από όποιο μετερίζι, και θα είστε νικητές!".

