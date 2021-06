Πολιτική

ΙΔΙΣ - Αβραμόπουλος για Συμφωνία των Πρεσπών: η Ελλάδα μπορεί να την διορθώσει

Τι είπε ο πρώην Υπ. Εξωτερικών για τις «εθνικές πολιτικές» που «διαλύουν» την ΕΕ, το μεταναστευτικό και την Τουρκία.

Στο πλαίσιο του Κύκλου Διαδικτυακών Συζητήσεων με τους πρώην Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, με χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο ANTΕΝΝΑ, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συζήτηση, κεντρικός ομιλητής της οποίας ήταν ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Την συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ι.ΔΙ.Σ., με την συμμετοχή των Κώστα Υφαντή, Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου και Μαριλένας Κοππά, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην έννοια της αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των συνεχιζόμενων κρίσεων που αντιμετώπισε η Ένωση.

Ειδικά για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης των προηγούμενων ετών, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε πως τα θετικά αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2019 βρίσκονται πλέον υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της ανόδου των εθνικιστικών λαϊκίστικων κινημάτων στην Ευρώπη.

Πέραν αυτού, σχολίασε τη δυσκολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει μία σαφή θέση στις σχέσεις της με την Τουρκία, η οποία έχει οδηγήσει στην απουσία ουσιαστικών αντίμετρων εναντίον της, μολονότι έχει υποχωρήσει από το ενωσιακό κεκτημένο.

Ο πρώην Υπουργός ανέφερε ότι η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναδειχθεί σε μία στρατηγική αυτόνομη δύναμη συνδέεται με τη μεταστροφή των εθνικών κυβερνήσεων προς την στενή επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων, απομακρυνόμενες από το όραμα των ιδρυτών της Ένωσης.

Ο κ. Αβραμόπουλος δεν έκρυψε την ανησυχία του σχετικά με τους υφέρποντες εθνικισμούς που παραμένουν στα Βαλκάνια, και απειλούν την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή. Κατά τον πρώην Υπουργό, η Συνθήκη των Πρεσπών ήταν ένα θετικό βήμα, ωστόσο τόνισε πως η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει τους όρους της συμφωνίας.

Όσον αφορά στα Ελληνοτουρκικά, ανέδειξε την σημασία των πολιτικών ηγεσιών, οι οποίες είχαν στο παρελθόν καταφέρει να ξεπεράσουν τις μεταξύ τους διαφορές και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Ο ίδιος θεωρεί ότι η θετική ατζέντα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οφείλει να ξεκινήσει από την οριοθέτηση της ΑΟΖ, χτίζοντας εμπιστοσύνη και συνεχίζοντας στα υπόλοιπα ζητήματα. Επιπλέον υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού.

Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις του, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε σταθεροποιητικό παράγοντα στο μέσο ενός τόξου ανασφάλειας που ξεκινάει από την Ανατολική Ευρώπη και εκτείνεται μέχρι τη Βόρεια Αφρική, εφαρμόζοντας μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, τόσο ως προς τους εταίρους, όσο και ως προς τη θεματολογία αυτής.

