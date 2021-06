Αθλητικά

Euro 2020 – Μουρίνιο: έκλαψα για τον Έρικσεν

Ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε μεταξύ άλλων, «Ο Θεός έβλεπε ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα και έσωσε τη ζωή του».

Στο νοσοκομείο Rigks της Κοπεγχάγης παραμένει ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μεταξύ της Δανίας και της Φινλανδίας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Ίντερ κατέρρευσε με ανακοπή καρδιάς, στο 42ο λεπτό του αγώνα και ευτυχώς του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μετά από αρκετά λεπτά αγωνίας, με τη χρήση απινιδωτή κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και να μεταφερθεί με φορείο στα αποδυτήρια.

Συγκλονισμένος ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε στην Τότεναμ τον Δανό άσο, μίλησε για τις δραματικές στιγμές στο γήπεδο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, «Ο Θεός έβλεπε ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα και έσωσε τη ζωή του. Σκέφτομαι συνεχώς αυτό που συνέβη. Ευτυχώς το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σε θέματα οργάνωσης με τα ιατρικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται» είπε ο τεχνικός της Ρόμα και συμπλήρωσε.

«Η ζωή είναι πολύ πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο. Αξίες όπως η αγάπη, το οικογενειακό πνεύμα απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Προσευχήθηκα και έκλαψα, όπως και τόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς τα νέα ήταν πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους γιατρούς και στους συμπαίκτες του για τη στάση τους».

