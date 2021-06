Κοινωνία

Εργασιακό νομοσχέδιο - ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο την μέρα ψήφισης

Η ΑΔΕΔΥ μετατρέπει τη στάση εργασίας της 16ης Ιουνίου σε 24ωρη απεργία την ίδια μέρα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις-αποφάσεις Ομοσπονδιών και Νομαρχιακών Τμημάτων, μετατρέπει τη στάση εργασίας της 16ης Ιουνίου σε 24ωρη απεργία την ίδια μέρα, για να μην ψηφιστεί το αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του κ. Χατζηδάκη.

Ταυτόχρονα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στις 16 Ιουνίου 2021, ώρα 11:00πμ, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

"Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά το «παρών» τόσο στην Απεργία όσο και στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια που θα γίνουν εκείνη την ημέρα σε όλες τις πόλεις της χώρας" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

Προσθέτει δε: "Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί, πρέπει να αποσυρθεί τώρα!".