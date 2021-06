Πολιτική

Poseidon's Rage: εντυπωσιακή η στρατιωτική συνεκπαίδευση Ελλάδας - ΗΠΑ (εικόνες)

Στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή επιχειρησιακή συνεκπαίδευση μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η διμερής άσκηση «Poseidon's Rage» με τη συμετοχή Ενόπλων Δυνάμεων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε, από 28 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου, σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, για τις ανάγκες της άσκησης μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση της Σούδας μαχητικά αεροσκάφη F-15Ε της US Air Forces in Europe (USAFE) και το αντίστοιχο προσωπικό υποστήριξης τους.

Η άσκηση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ για διεξαγωγή κοινών ασκήσεων με φίλες και σύμμαχες χώρες.

Η διεξαγωγή της άσκησης συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων και των 3 κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνοντας την διαλειτουργικότητα αυτών και αποδεικνύει έμπρακτα την άριστη σχέση των δύο χωρών με την συνεχή αναβάθμιση της συνεργασίας τους σε στρατιωτικό επίπεδο.