Κοινωνία

Πλοία: νέα απεργία εξήγγειλαν τα ναυτεργατικά σωματεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πραγματοποιηθεί και πόση θα είναι η διάρκεια της. Αναμένεται να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα στο πρωτοδικείο Πειραιά ο Σύνδεσμος των Ακτοπλόων(ΣΕΕΝ).

Nέα εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, για την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, εξήγγειλαν τα 13 ναυτεργατικά σωματεία, με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες εναντίον της κινητοποίησης αναμένεται να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα στο πρωτοδικείο Πειραιά ο Σύνδεσμος των Ακτοπλόων(ΣΕΕΝ), η συζήτηση των οποίων αναμένεται να προσδιοριστεί πιθανότατα αύριο το πρωί.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την κατάργηση του νόμου για τις οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών πλοίων, ζητούν με ανακοίνωσή τους οι διοικήσεις των ναυτεργατικών σωματείων της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων, της Πανελλήνιας Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Οικονομικών Αξιωματικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων, της Πανελλήνιας Ένωσης Φροντιστών, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Τροφοδοσίας, της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών M/S,Π/Κ & Ο/Γ Μικρών Αποστάσεων.

«Το δίκιο του αγώνα κρίνεται στους καταπέλτες των πλοίων και όχι στις αίθουσες δικαστηρίων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) η οποία συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στις 10 π.μ στην πλατεία Καραϊσκάκη.

«Κυβέρνηση - κεφάλαιο επιχειρούν ένα στρατηγικό χτύπημα συντριβής των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού(ΠΕΝΕΝ) ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την κατάργηση των νόμων 4150/2013,4714/2020, 2687/1953, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016) μέτρα στήριξης των ανέργων, αύξηση των επιδομάτων και επιμήκυνση του χρόνου ανεργίας.

Η ΠΕΝΕΝ καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση στις 5:30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.