Πανελλήνιες 2021: βατά τα θέματα - πού εντοπίζονται δυσκολίες

Πώς χαρακτηρίζονται τα θέματα σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στα οποία διαγωνίστηκαν την πρώτη ημέρα των Πανελληνίων οι υποψήφιοι.

Ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία.

Κείμενο με τίτλο «Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο» κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το θέμα αφορά τα εφόδια και τις δεξιότητες, που πρέπει να έχουν οι νέοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής και πώς μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο. Επίσης, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να σχολιάσουν το ποίημα του Γκάτσου «Στον Σείριο». (Δείτε τα θέματα ΕΔΩ)

«Βατό και κατανοητό» χαρακτηρίζει το θέμα της έκθεσης η φιλόλογος καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστηρίου Αγίου Δημητρίου, Σίσσυ Κωνσταντάρα. Επίσης, τα κείμενα ως προς την προσέγγιση των ερωτημάτων έχουν ακριβώς την ίδια δομή με τα περσινά, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ερώτημα στο ποίημα του Γκάτσου ήταν κάτι αναμενόμενο. Πιθανόν, η περίληψη του κειμένου (Θέμα Α1) να δυσκολέψει τους υποψηφίους, εκτιμά η κ.Κωνσταντάρα.

Αύριο Τρίτη 15 Ιουνίου αρχίζουν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) με τα Νέα Ελληνικά.

Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.