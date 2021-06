Συνταγές

Συνταγή για τηγανιά κοτόπουλο με κρόκο Kοζάνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πέτρος Συρίγος, από την κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”, ετοίμασε την τηγανιά με τον κρόκο και μοιράστηκε μυστικά για να “απογειωθεί η γεύση”.

Τηγανιά κοτόπουλο εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, η συνταγή είναι έτοιμη σε 10-15 λεπτά και θα ξετρελάνει όλους με τις υπέροχες γεύσεις από το σαφράν, αλλά και τον άνηθο που προσθέτει ο σεφ στην συνταγη!

Τα υλικά

2 φιλέτα κοτόπουλο στήθος (400 γρ) κομμένο

1 μικρό λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκ. σκόρδο πολτοποιημένο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 σφηνάκι λευκό κρασί

1 κ.τ.σ χυμό λεμονιού

50 γρ βούτυρο φρέσκο

3 κ.τ.σ γιαούρτι στραγγιστό ή 100 ml κρέμα γάλακτος

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

2 κ.τ.σ άνηθο ψιλοκομμένο

½ φακελάκι Κροκό Κοζάνης (σκόνη)

½ κύβο κοτόπουλου

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση για την τηγανιά κοτόπουλο με κρόκο Κοζάνης

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τον κύβο κοτόπουλο με 100 ml νερό και όταν πάρει βράση προσθέτουμε το σαφράν, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μέτριο τηγάνι βάζουμε το λαδί και 20 γρ βούτυρο φρέσκο. Όταν ανεβεί η θερμοκρασία βάζουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε μερίδες και σε δυνατή φωτιά το σοτάρουμε πολύ καλά για 4 λεπτά και μέχρι να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα.

Αλατοπιπερώνουμε. Στην συνέχεια προσθέτουμε το ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το σκόρδο και σοτάρουμε για 1 λεπτό. Αμέσως μετά σβήνουμε με το κρασί και το λεμόνι. Προσθέτουμε το ζωμό κότας, μόλις ζεσταθεί κατεβάζουμε την φωτιά σε μέτρια και ενσωματώνουμε το γιαούρτι, αν βάλουμε κρέμα τη βάζουμε ενώ είναι πάνω στη φωτιά και αφήνουμε να πάρει μια βράση.

Όταν χυλώσει το κατεβάζουμε από την φωτιά και προσθέτουμε το φρέσκο βούτυρο (30 γρ) τον άνηθο και το φρέσκο κρεμμύδι. Δοκιμάζουμε και αν χρειάζεται προσθέτουμε λίγο αλάτι. Το συνοδεύουμε με αχνιστό ρύζι Μπασμάτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: τα θέματα σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του μετά τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

Άρση μέτρων: τι αλλάζει από την Δευτέρα