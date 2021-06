Life

Πέθανε ο Νεντ Μπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες, Όταν Ξέσπασε η Βία (Deliverance), Superman και Το Δίκτυο (Network).

Ο ηθοποιός του Χόλυγουντ Νεντ Μπίτι, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες Όταν Ξέσπασε η Βία (Deliverance), Superman και Το Δίκτυο (Network) απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Ο ηθοποιός απεβίωσε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, δήλωσε η κόρη του Μπλόσομ Μπίτι στο The Hollywood Reporter. Το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε, το Shelter Entertainment Group, επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

"Ο Νεντ πέθανε από φυσικά αίτια την Κυριακή το πρωί, έχοντας γύρω του την οικογένειά του και αγαπημένα του πρόσωπα", διευκρίνισε η μάνατζερ ταλέντων του Shelter Entertainment Group Ντέμπορα Μίλερ σε ανακοίνωση την οποία επικαλέστηκε το CNN.

Γεννηθείς στο Λούισβιλ, στο Κεντάκι, ο Μπίτι ξεκίνησε την σταδιοδρομία του από το θέατρο, προτού πάρει τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο του στην ταινία Deliverance, απέναντι στον Μπαρτ Ρέινολντς και τον Γιον Βόιτ.

Ο Μπίτι ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 1976 για τον ρόλο του στην ταινία Network και είχε παίξει σε περισσότερες από 150 ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. Ο Μπίτι ήταν πατέρας οκτώ παιδιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του μετά τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

Άρση μέτρων: τι αλλάζει από την Δευτέρα

Νεκρός στην Πολίχνη: συγκλονίζει ο νεαρός που προσπάθησε να τον επαναφέρει στη ζωή (βίντεο)