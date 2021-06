Life

“Άγριες Μέλισσες” - Spoiler: η Ασημίνα και η αντίσταση στην Χούντα (βίντεο)

Αποκαλύψεις για την δράση της μιας εκ των τριών αδελφών Σταμίρη στον γ΄ κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1, από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

Σε δράση διαφορετική από εκείνη που την γνωρίσαμε στους δύο πρώτους κύκλους της δημοφιλούς σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», θα δούμε στον τρίτο κύκλο την Ασημίνα, η οποία μάλιστα βάζει σε κίνδυνο την ίδια την ζωή της, παίρνοντας ενεργό ρόλο ενάντια στην δικτατορία των Συνταγματαρχών.

Σύμφωνα με το spoiler του δημοσιογράφου Αλέξη Μίχα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με την έναρξη του τρίτου κύκλου της σειράς «Άγριες Μέλισσες» θα υπάρξει μια χρονική μετάβαση μετά από χρόνια σε σχέση με το τέλος του δεύτερου κύκλου.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, «θα υπάρχει ένα χρονικό άλμα στην έναρξη του τρίτου κύκλου. Θα βρεθούμε λίγο πριν την 21η Απριλίου και την έναρξη της Χούντας».

«Μια «Άγρια Μέλισσα» μπαίνει στην αντίσταση κατά της Χούντας, είναι η Ασημία, η οποία θα βάλει την ζωή της σε κίνδυνο», όπως προσέθεσε.

Αναφορικά με την εξέλιξη του ρόλου της Έλλης Τρίγγου, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», «η Ασημίνα θα γίνει μέλος αντιστασιακής οργάνωσης» και μάλιστα θα είναι ιδιαίτερα ενεργή και ριψοκίνδυνη ενάντια στην Χούντα.

Η Ασημίνα «θα προβεί σε ακραίες ενέργειες και θα βάλει την ζωή της σε κίνδυνο», κατέληξε ο Αλέξης Μίχας, εντείνοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για την αναμενόμενη δυναμική επιστροφή της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, για τρίτη σεζόν.

Η Κατερίνα Διδασκάλου, μιλώντας στην ίδα εκπομπή, προ ημερών, για την τρίτη σεζόν στης «Άγριες Μέλισσες», είπε ότι αν και «δεν έχουμε ακόμα καινούρια σενάρια», εκτίμησε πως «σίγουρα η Μυρσίνη ξαναγίνεται αστή», ενώ παρατήρησε πως «μπαίνουμε και σε πολύ περίεργη εποχή για την Ελλάδα, κάτι που μπορεί να φέρει πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι σε μεγεθυμένες καταστάσεις, αντιδρούν απροσδόκητα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό» με το spoiler για τον ρόλο της Ασημίνας στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες»:

