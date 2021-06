Κόσμος

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: υπογράφηκε ο κανονισμός

Από τους Προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Oι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρευρέθηκαν στην επίσημη τελετή υπογραφής του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, σηματοδοτώντας το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Με την ευκαιρία αυτή, οι πρόεδροι Νταβίντ Σασόλι και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Ποστογαλίας Αντόνιο Κόστα δήλωσαν:

«Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι ένα σύμβολο αυτού που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που δεν παρασύρεται όταν δοκιμάζεται. Μια Ευρώπη που ενώνεται και μεγαλώνει όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η Ένωση μας έδειξε και πάλι ότι δουλεύουμε καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε» τονίζεται.

Επισημαίνεται επίσης ότι «ο κανονισμός του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ συμφωνήθηκε μεταξύ των οργάνων μας σε χρόνο ρεκόρ 62 ημερών. Ενώ εργαζόμασταν μέσω της νομοθετικής διαδικασίας, χτίσαμε επίσης την τεχνική ραχοκοκαλιά του συστήματος, την πύλη της ΕΕ, η οποία λειτουργεί από την 1η Ιουνίου».

«Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Η Ευρώπη που όλοι γνωρίζουμε και όλοι θέλουμε πίσω είναι μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι «το πιστοποιητικό της ΕΕ θα επιτρέψει και πάλι στους πολίτες να απολαμβάνουν αυτό το πιο απτό και αγαπητό των δικαιωμάτων της ΕΕ - το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία».

