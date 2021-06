Life

“Η Φάρμα” - Θεοδωρόπουλος στο “Πρωινό” για Φένια Τσικιτίκου: υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον (βίντεο)

Τι είπε για πολλούς από τους συμπαίκτες του, τον νικητή, τα 9 αδέλφια και την οικογένεια του, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Καλεσμένος στο «Πρωινό» ήταν την Δευτέρα ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Ξεκινώντας την συζήτηση με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα είπε ότι «είμαι ειλικρινής και ευθύς», ενώ σε αφορά την νίκη του Κώστα Γκρέκα, ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος είπε «είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα, το άξιζε ο Γκρέκας, ήταν πολύ καλός παίκτης. Είμαστε πιο κοντά σε σχέση με άλλους παίκτες, είμαστε κοντά στην ηλικία, δεν αλλοιώθηκε κάτι στην σχέση μας μέχρι το τέλος της «Φάρμας», όπως είδαμε».

Αναφερόμενος στην οικογένεια του, ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος είπε ότι έχει 9 αδέλφια και έτσι «η οικογένεια, αν και είχε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, πήγαινε κάπου με «δύο βόλτες» καθώς δεν χωρούσαμε όλοι μαζί. Εγώ πήγαινα σχολείο και κάθε χρόνο η μητέρα μου γύριζε με ένα παιδί. Η μαμά μου έκανε 10 παιδιά σε 14 χρόνια. Εγώ είμαι τρίτος στην σειρά, το μικρότερο παιδί είναι τώρα 18 και το μεγαλύτερο 33 ετών. Οικονομικά δεν ήταν εύκολο, ο μπαμπάς έγινε δημόσιος υπάλληλος μετά το 10ο παιδί της οικογένειας, η μαμά φυσικά δεν προλάβαινε να κάνει κάποια δουλειά. Δεν την φωνάζω «μαμά», την λέω «ήρωα». Μέναμε σε ένα σπίτι στις εργατικές κατοικίες, που είχε τρία δωμάτια, ένα για τους γονείς μας και δύο για τα παιδιά».

«Από πολύ μικρός δουλεύω στην εστίαση, σέρβις και μπουφέ», είπε ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος. Ακόμη, αφού ανέφερε ότι έχει υπάρξει «ερωτικός μετανάστης» δύο φορές, μία για μήνες στην Θεσσαλονίκη και άλλη μια στην Ρωσία, ερωτηθείς αν θέλει να κάνει οικογένεια είπε ότι «επειδή κάνω πολλά πράγματα για τους άλλους, είπα ότι τώρα πρέπει να βρω κάτι για τον εαυτό μου και να κάνω. Ερωτεύομαι εύκολα και τώρα έχω «κλείσει» λίγο τον διακόπτη. Θέλω να κάνω οικογένεια και μέχρι τρία παιδιά. Θέλω πολύ να ταξιδεύω».

Ακόμη, είπε ότι για την Φένια Τσικιτίκου υπήρξε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον μέσα στην «Φάρμα», και δεν απέκλεισε να βρεθεί ξαφνικά κάποια στιγμή στην Θεσσαλονίκη για να την συναντήσει.

Ακόμη αναφέρθηκε στο ατύχημα της Μαρίας Φραγκάκη και την δική του ψήφο αποχώρησης, αλλά μίλησε και για τους άλλους συμμετέχοντες, αποκαλύπτοντας με ποιους κάνει παρέα εκτός φάρμας.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα για την «Φάρμα» και την οικογένεια του.

