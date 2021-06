Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν και οι επαφές με Μπόρις Τζόνσον και Έντι Ράμα. Τι είπε ο πρωθυπουργός για τη Σύνοδο και το ρόλο της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός έφθασε λίγο μετά τις 13:00 στον χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και σταθερά δαπανούσε άνω του 2% του ΑΕΠ της στις αμυντικές της δαπάνες. Καθώς εξέρχεται ισχυρότερη από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, είναι έτοιμη να κάνει αυξημένες επενδύσεις στις στρατιωτικές της δυνατότητες και ως εκ τούτου να φανεί ακόμη πιο συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας», υπογράμμισε.

The #NATOSummit is an opportunity to reaffirm our commitment to the values and principles we share as allies, and most importantly our commitment to the unity of the alliance. #NATO2030 pic.twitter.com/oLhKrojYVI