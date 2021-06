Life

Μαντόνα: Με σέξι εσώρουχα ανακοινώνει τα ευχάριστα... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα βίντεο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του Re-Invention World Tour.

Η Madonna επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά και φρόντισε να μας το ανακοινώσει με μια ανάρτηση στο Instagram. Η μητέρα έξι παιδιών, ποζάρει για μια selfie σε ένα από τα μπάνια της στη Νέα Υόρκη και ανακοίνωσε τα μεγάλα νέα, γράφοντας: “Νέα ζωή, Νέα Υόρκη. Re-Invention”, με μια φωτογραφική μηχανή και emoji μαύρη καρδιά.

Ενώ το Re-Invention ήταν ο τίτλος της έκτης περιοδείας της το 2004, θα μπορούσε επίσης να αναφέρεται στην επερχόμενη βιογραφία της, την οποία σκηνοθετεί.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: οι αντιδράσεις στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Εμβολιασμός με AstraZeneca άνω των 60 ετών πλέον (βίντεο)

Euro 2020: Η Σλοβακία “σόκαρε” την Πολωνία (βίντεο)