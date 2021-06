Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Σκωτία…

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Σκωτία επιστρέφει σε EURO μετά την συμμετοχή της σε αυτό του 1996.

Μάλιστα και σε εκείνο είχε αντιμετωπίσει την Αγγλία, που θα την βρει απέναντί της και τώρα στον όμιλο.

Τότε τα «λιοντάρια» είχαν κερδίσει με 2-0. Το ζευγάρι Σκωτία-Αγγλία είναι το πιο παλιό ζευγάρι στο ποδόσφαιρο και μετρά 149 χρόνια ζωής και 114 αγώνες.

Ο αγώνας μεταξύ τους, στην Γλασκόβη, στις 30 Νοεμβρίου του 1872, είναι αναγνωρισμένος από την FIFA ως ο πιο παλιός στην ιστορία του ποδοσφαίρου.





Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

