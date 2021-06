Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 3 σημάδια στα νύχια που δείχνουν αν έχεις νοσήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπτώματα του κορονοϊού εμφανίζονται στα νύχια λίγες ημέρες μετά τη λοίμωξη. σύμφωνα με ειδικούς.

Γνωρίζουμε ότι τα βασικά σημάδια λοίμωξης από COVID-19 είναι ο πυρετός, ο βήχας, η κόπωση και η απώλεια γεύσης και όσφρησης. Όπως φαίνεται όμως υπάρχει και ένα άλλο σημείο του σώματος στο οποίο φαίνεται να επιδρά ο κορονοϊός. Τα νύχια.

Νέα έρευνα δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα του κορονοϊού που εμφανίζονται στα νύχια λίγες ημέρες μετά τη λοίμωξη.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες Βασίλειος Βασιλείου, λέκτορας Καρδιαγγειακής Ιατρικής και οι ερευνητές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας Nikhil Aggarwal και Subothini Sara Selvendran, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Conversation, σε έναν μικρό αριθμό ασθενών με λοίμωξη COVID-19, τα νύχια των χεριών μπορεί να εμφανίζουν κάποια σημάδια λίγες εβδομάδες μετά τη νόσηση. Το φαινόμενο που αποκαλείται «νύχια COVID» μπορεί να εκδηλωθεί με ένα από τα τρία παρακάτω σημάδια στα νύχια κάποιου που έχει νοσήσει από τη νόσο.

Το κόκκινο μισοφέγγαρο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα COVID-19 σημάδι στα νύχια, και μάλιστα πριν εμφανιστούν τα άλλα ηχηρά συμπτώματα, είναι ένα κόκκινο μισοφέγγαρο που σχηματίζει μια καμπύλη πάνω από τη λευκή περιοχή στη βάση των νυχιών. Οι ειδικοί εξηγούν ότι ένα τέτοιο σημάδι σπάνδια εμφανίζεται στα νύχια και εφόσον έχει εμφανιστεί σε άτομα που νόσησαν από κορονωϊό εγείρει την υποψία ότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη της λοίμωξης. Μια πιθανή αιτία θα μπορούσε να είναι η βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία που μπορεί να προκαλεί ο ιός, όταν εισέρχεται στον οργανισμό ή σε μικρούς θρόμβους που μπορεί να προκαλεί στο αγγειακό σύστημα.

Οριζόντιες ραβδώσεις

Αναφέρεται επίσης ότι κάποιοι ασθενείς έχουν παρατηρήσει οριζόντιες ραβδώσεις στη βάση των νυχιών των χεριών και των ποδιών τους μετά τη νόσησή τους από κορωνοϊό. Ραβδώσεις τις οποίες δεν είχαν πριν νοσήσουν. Οι ραβδώσεις αυτές είναι γνωστές ως γραμμές Beau και έχει αναφερθεί ότι τείνουν να εμφανίζονται 4 ή και περισσότερες εβδομάδες μετά τη λοίμωξη από COVID-19. Είναι πιθανό όμως τότε να είναι ορατές οι ραβδώσεις, καθώς τα νύχια μεγαλώνουν. Το σύμπτωμα δηλαδή μπορεί να υπάρχει από την αρχή της λοίμωξης αλλά να μην είναι ορατό. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι οι γραμμές Beau μπορεί να εμφανιστούν μετά από χημειοθεραπεία ή λόγω υποσιτισμού. Πλέον ερευνάται εάν είναι πιθανό να προκαλούνται κι από την COVID-19.

Αποχρωματισμός νυχιών

Αν και έχουν αναφερθεί ελάχιστες περιπτώσεις, υπήρξαν περιστατικά που δήλωσαν ότι παρατήρησαν μετά τη νόσηση από COVID-19 αποχρωματισμό στα νύχια όπως λευκές γραμμές. Πρόκειται για τις γραμμές Mees, που θεωρείται ότι προκαλούνται από μη φυσιολογική παραγωγή πρωτεϊνών στα νύχια, λόγω συστημικών διαταραχών. Και ως γνωστόν, ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός που διαταράσσει πολλά συστήματα του οργανισμού μας.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - βιασμός ανήλικης: στην φυλακή ο βοσκός

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (βίντεο)

Στην Εντατική 14χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε στο γήπεδο