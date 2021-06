Πολιτική

Μητσοτάκης - Ράμα για ΑΟΖ: συμφωνία για προσφυγή στην Χάγη

Τι συζήτησαν οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Αλβανίας για τις διμερείς σχέσεις, την μειονότητα και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις καθώς και την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, για την οποία ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της χώρας μας.

Οι δύο Πρωθυπουργοί συμφώνησαν ότι, μετά και τις εκλογές στην Αλβανία, οι δύο χώρες είναι έτοιμες να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση συνυποσχετικού για την παραπομπή της Οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ο κ. Rama ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη δωρεάν διάθεση 20.000 εμβολίων, τα οποία παραδόθηκαν σήμερα στην Αλβανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το διαχρονικό και σταθερό ενδιαφέρον της χώρας μας για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα καθώς και για την πρόοδο της Αλβανίας στους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους Δικαίου, που εμπίπτουν στα προαπαιτούμενα που η ΕΕ έχει θέσει προς την Αλβανία.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Rama για την εκλογή της Αλβανίας ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη διετία 2022-2023.

Μητσοτάκης: η Ελλάδα ειναι πυλώνας σταθερότητας

Ο πρωθυπουργός έφθασε γύρω στις 13:00 στον χώρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και σταθερά δαπανούσε άνω του 2% του ΑΕΠ της στις αμυντικές της δαπάνες. Καθώς εξέρχεται ισχυρότερη από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, είναι έτοιμη να κάνει αυξημένες επενδύσεις στις στρατιωτικές της δυνατότητες και ως εκ τούτου να φανεί ακόμη πιο συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας»

«Η Σύνοδος είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη σημασία του ευρω-ατλαντικού δεσμού, που δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια, είναι και ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στις κοινές αξίες και αρχές της συμμαχίας» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν την αναπροσαρμογή της στρατηγικής της συμμαχίας. Ο covid απέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες μας σε έναν ιό, ο οποίος δεν είναι καν ορατός».

Αργότερα σήμερα θα γινει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν.

