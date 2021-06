Life

Ολυμπία Χοψονίδου: ο Σπανούλης, η αγκαλιά και η θάλασσα (εικόνες)

Τι αναφέρει η πολύτεκνη καλλονή σε ανάρτηση της.

Η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια που αποτελείται από έξι παιδάκια.

Η Ολυμπία Χοψονίδου σαν λάτρης των social media μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορες φωτογραφίες από την καθημερινότητά με την όμορφη οικογένειά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η πρώην Σταρ Ελλάς κοινοποίησε πριν λίγες ημέρες μια πολύ τρυφερή φωτογραφία από πρόσφατη έξοδο με τον σύζυγό της. Η Ολυμπία Χοψονίδου έκατσε στα πόδια του Βασίλη Σπανούλη και πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό λάμποντας από ευτυχία.

