Γκάρετ Τεμπλ: Ο πιο καλοντυμένος αθλητής του NBA!

Ποιός ειναι, σύμφωνα με την έρευνα, ο αθλητής με το πιο τολμηρό στυλ στην αμφίεση του.

Με την πάροδο των χρόνων, το NBA και η βιομηχανία της μόδας έχουν συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με τους καλύτερους του πρωταθλήματος να αξιοποιούν την ευκαιρία και να επιδεικνύουν μερικές από τις καλύτερες ενδυματολογικές επιλογές σε κάθε σεζόν.

H εταιρεία τεχνολογίας και ειδών ένδυσης RushOrderTees αποκάλυψε τα ευρήματα νέας έρευνας για τους πιο καλοντυμένους παίκτες του NBA και τις εμφανίσεις τους πριν από τους αγώνες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν ποιοι καλαθοσφαιριστές έχουν το πιο πρωτοποριακό, στυλ, ποιοι είναι πιο τολμηροί και ποιοι υιοθετούν στυλ που εκπέμπει ζωντάνια. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 28.000 ψήφους και οι θαυμαστές έκριναν επίσης τις εμφανίσεις των αθλητών με βάση το πόσο αμφιλεγόμενες ή κακόγουστες είναι οι επιλογές τους.

Μεταξύ των καλύτερων του ΝΒΑ, ο γκαρντ των Brooklyn Nets, καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως ο πιο κακοντυμένος παίκτης του πρωταθλήματος. Με βαθμό 5,2 και άριστα το 10, το 22,8% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι ενδυματολογικές του επιλογές είναι χάλια.

Στη δεύτερη θέση στη λίστα των κακοντυμένων βρίσκεται ο Σερζ Ιμπάκα των Los Angeles Clippers και στην τρίτη θέση είναι ο Κάιλ Κούζμα των Lakers. Τέταρτος στη λίστα των πιο κακοντυμένων είναι ο Γκάρι Τρεντ Τζ. των Toronto Raptors.

O συμπαίκτης του Χάρντεν, Μπλέικ Γκρίφιν κατατάσσεται στην πρώτη θέση με τα καλύτερα ρούχα streetwear με βαθμό 7,5. Άλλοι στις πρώτες θέσεις στην ίδια κατηγορία είναι οι Τομπάιας Χάρις, Μπεν Σίμονς, Πολ Τζορτζ, Τζον Κόλινς και Άαρον Γκόρντον.

Ο πιο καλοντυμένος αθλητής του μπάσκετ, σύμφωνα με την έρευνα είναι ο Γκάρετ Τεμπλ των Chicago Bulls. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο Αρ. Τζέι Μπάρετ των New York Knicks και ακολουθούν οι Τζαμάλ Μάρεϊ και Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Μπλέικ Γκρίφιν ψηφίστηκε ο αθλητής με το πιο νεανικό στυλ πριν από τους αγώνες, ο Ντεβόντε Γκράχαμ παίρνει τον τίτλο του στυλ με την περισσότερη ζωντάνια και ο Τζον Γουόλ είναι ο αθλητής με το πιο τολμηρό στυλ.

Τον τίτλο του αθλητή του NBA με την πιο αμφιλεγόμενη εμφάνιση πριν από τους αγώνες, έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, στον "OG" Anunoby.

