Κόσμος

Μητσοτάκης σε Τζόνσον: βάλτε την Ελλάδα στην “πράσινη λίστα” της Βρετανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τουρισμός, σε συνάρτηση με την πανδημία, κυριάρχησαν στην συνάντηση των δύο ηγετών. Τι είπαν για το Κυπριακό και το Περιβάλλον.