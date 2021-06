Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021 - ΕΠΑΛ: Νέα Ελληνικά στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απο την Τρίτη ρίχνονται χιλιάδες μαθητές των ΕΠΑΛ στην "μάχη" για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αύριο, Τρίτη 15 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Τετάρτη (16/6), με την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), των Μαθηματικών (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και της Βιολογίας (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας).

Οι Πανελλαδικές Εξετάσειις ξεκίνησαν σήμερα, με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία.

Κείμενο με τίτλο «Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο» κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το θέμα αφορά τα εφόδια και τις δεξιότητες, που πρέπει να έχουν οι νέοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής και πώς μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο.

Επίσης, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να σχολιάσουν το ποίημα του Γκάτσου «Στον Σείριο».

Δείτε τα θέματα αναλυτικά:

Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοπάρτι: μετέτρεψαν το παρεκκλήσι σε μπαράκι! (εικόνες)

“Η Φάρμα” - Θεοδωρόπουλος στο “Πρωινό” για Φένια Τσικιτίκου: υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον (βίντεο)

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του μετά τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)