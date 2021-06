Life

Λιγνάδης: τρίτη δίωξη για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα καταγγελία σε βάρος του, οδήγησε σε ακόμη μία δίωξη κατά του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Ακόμη ακόμη κατηγορία για βιασμό ανηλίκου προστέθηκε σε εκείνες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο σκηνοθέτης-ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης, μετά τη νέα δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας, Κώστας Σπυρόπουλος.

Η δίωξη, τρίτη κατά σειρά, ασκήθηκε μετά από τέταρτη καταγγελία για σεξουαλική βία με πρωταγωνιστή τον καλλιτέχνη. Καταγγέλλων σε αυτήν την υπόθεση είναι 24χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος κατέθεσε λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του Λιγνάδη στην ανακρίτρια της υπόθεσης, στην οποία είχε προσέλθει αυτοβούλως.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, πριν επτά χρόνια βιάστηκε από τον καλλιτέχνη δύο φορές. Η κατάθεση του 24χρονου άντρα διαβιβάστηκε από την δικαστική λειτουργό στον κ. Σπυρόπουλο, ο οποίος ερεύνησε την υπόθεση και ζήτησε πριν λίγες ημέρες από το Τμήμα Ασφάλειας Τριπόλεως, καθώς ο Δημήτρης Λιγνάδης κρατείται στις φυλακές της πόλης, να λάβει ανωμοτί κατάθεση από τον καλλιτέχνη.

Μετά τις εξηγήσεις του καλλιτέχνη, ο εισαγγελικός λειτουργός προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης, που είναι η τρίτη που ασκείται σε βάρος του.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης κρίθηκε προφυλακιστέος τον περασμένο Φεβρουάριο για την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου κατά συρροή μετά από καταγγελίες δύο παθόντων, ενώ τον περασμένο Μάρτιο μία τρίτη καταγγελία σε βάρος του για βιασμό, με θύμα ενήλικο σε αυτήν την περίπτωση, οδήγησε στην άσκηση δεύτερης ποινικής δίωξης εναντίον του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την τρίτη ποινική δίωξη θα διαβιβαστεί στην ανακρίτρια της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα” - Θεοδωρόπουλος στο “Πρωινό” για Φένια Τσικιτίκου: υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον (βίντεο)

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του μετά τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

Κορονοπάρτι: μετέτρεψαν το παρεκκλήσι σε μπαράκι! (εικόνες)