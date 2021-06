Αθλητικά

Euro 2020 - Βόρεια Μακεδονία: η απάντηση της UEFA στον Αυγενάκη

Τι είπε στην Βουλή ο Υφυπ. Αθλητισμού για τις προκλήσεις της γειτονικής χώρας και την αντίδραση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Τη διαβεβαίωση της UEFA «ότι δεν θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να γίνει η πλατφόρμα για τη μεταφορά πολιτικών μηνυμάτων οποιασδήποτε φύσης» μετέφερε πριν από λίγο στην επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ενημερώνοντας τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την απάντηση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου σε επιστολές, τόσο του ιδίου όσο και του υπουργού Εξωτερικών Ν. Δένδια, σχετικά με τα αρχικά με τα οποία εμφανίζεται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις του EURO 2000 η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και με την ονομασία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, ο κ. Αυγενάκης μετέφερε τα εξής:

"Η UEFA απάντησε σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση με άλλα παγκόσμια αθλητικά ιδρύματα όπως η ΔΟΕ, λέγοντας ότι βασίζεται συχνά σε κωδικό χώρας ISO για να αναγνωρίσει τις ενώσεις-μέλη της και πως η πρακτική αυτή αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το άρθρο 1 παράγραφος 3Ε της συμφωνίας των Πρεσπών".

Όπως είπε ο κ. Αυγενάκης, στην απάντησή της η UEFA αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το όνομα Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας σε όλη την επίσημη επικοινωνία της και έχει προσαρμόσει τη σχετική ορολογία αναλόγως και στο UEFA EURO 2020. Επιπλέον, πρόσθεσε ο κ. Αυγενάκης, η UEFA μας "διαβεβαιώνει ότι δεν θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να γίνει η πλατφόρμα για τη μεταφορά πολιτικών μηνυμάτων οποιασδήποτε φύσης, και ότι θα συνεχίσει να προστατεύει την πολιτική ουδετερότητας όπως κατοχυρώνεται στο καταστατικό της UEFA".

