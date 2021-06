Κοινωνία

Ραφήνα - απόπειρα αρπαγής ανήλικης: Αυτός είναι ο κατηγορούμενος (εικόνες)

Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μετά από σχετική εισαγγελική διάταξη.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 48χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι βραδινές ώρες της 27-5, κινούμενος με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Ραφήνας, προσέγγισε 13χρονη, η οποία επέστρεφε στο σπίτι της με το ποδήλατό της, και επιχείρησε επανειλημμένα και προστακτικά να την πείσει να επιβιβασθεί στο όχημά του.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτού και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22940-29415 του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας - Πικερμίου και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

