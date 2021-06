Κόσμος

Ερντογάν: Αναζωογόνηση του διαλόγου με την Ελλάδα για σταθερότητα και ευημερία

Υπέρ της αναζωογόνησης των διαύλων διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας, τάχθηκε ο Ερντογάν, μιλώντας στο Φόρουμ των Βρυξελλών.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Η αναζωογόνηση των διαύλων διαλόγου με τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα στο Φόρουμ των Βρυξελλών που συνδιοργανώνουν το ΝΑΤΟ και το Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών (GMF).

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε: «Λαμβάνουμε υπόψη μας το διεθνές δίκαιο, τη δικαιοσύνη και την ισότητα, καθώς και τον σεβασμό των αμοιβαίων δικαιωμάτων και συμφερόντων, στις αλληλεπιδράσεις μας με τους γείτονές μας. Πιστεύω ότι η αναζωογόνηση των διαύλων διαλόγου μεταξύ μας και του γείτονά μας και συμμάχου μας, της Ελλάδας, εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής μας, καθώς και την επίλυση διμερών ζητημάτων».