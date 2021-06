Οικονομία

“Λαβράκια” από την ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, όπλα, ΙΧ και σκάφη αναψυχής

Τι κατάσχεσαν οι τελωνειακές Αρχές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021

Σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, όπλων, λαθραίων τσιγάρων και μετρητών, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών που είχαν εισαχθεί ή βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακές αρχές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021.

Πρόκειται για ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, τσιγάρων, ρευστών διαθεσίμων και παραποιημένων προϊόντων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι σημαντικότερες περιπτώσεις κατασχέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του 2021:

Nαρκωτικά

Καταγράφηκαν συνολικά οκτώ υποθέσεις κατασχέσεων ναρκωτικών ουσιών, με σημαντικότερες τις ακόλουθες:

Το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» κατάσχεσε σημαντική ποσότητα ινδικής κάνναβης (7 κιλά και 169 γρ.) μέσα σε δέμα προερχόμενο από την Κύπρο.

Το Τελωνείο Ευζώνων κατάσχεσε σημαντική ποσότητα ινδικής κάνναβης (5 κιλά και 266 γραμμ) σε φορτηγό προερχόμενο από τη Βόρεια Μακεδονία.

Το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» κατάσχεσε σημαντική ποσότητα ινδικής κάνναβης (1 κιλό και 537 γραμμ) μέσα σε δέμα προερχόμενο από το Μεξικό.

΄Όπλα και πυρομαχικά

Οι Τελωνειακές Αρχές πραγματοποίησαν κατασχέσεις όπλων και πυρομαχικών. Μεταξύ των κατασχεθέντων ήταν μαχαίρια, ξιφίδια, σπαθιά κ.λ.π. Το Τελωνείο Κήπων κατάσχεσε 3 σπαθιά το καθένα μήκους 75 εκ., με προέλευση από την Τουρκία.

Παραποιημένα προϊόντα

Από τις Τελωνειακές Αρχές πραγματοποιήθηκαν 1.426 έλεγχοι για τον εντοπισμό παραποιημένων προϊόντων, διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις και εντοπίστηκαν 251.750 τεμάχια παραποιημένων προϊόντων, με κυριότερες περιπτώσεις τις εξής:

Το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά δέσμευσε 33.000 τμχ φιάλες κρασιού με προέλευση από τη Μολδαβία και με σκοπό να εισαχθούν στις αγορές της Ε.Ε ως προϊόντα Η.Π.Α. Το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά κατάσχεσε 77.000 τεμάχια ειδών γυναικείας υγιεινής από την Κίνα με τελικό προορισμό τον Λίβανο.

Το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» δέσμευσε 38.210 λεπίδες ξυρίσματος.

Ρευστά διαθέσιμα

Πραγματοποιήθηκαν 2.534 έλεγχοι για εντοπισμό αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων και εντοπίστηκαν 35 περιπτώσεις μη δήλωσης ρευστών διαθεσίμων. Δεσμεύθηκαν ρευστά διαθέσιμα συνολικού ποσού 667.264 ευρώ ενώ επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους περίπου 170.000 ευρώ

Ενδεικτικά, δεσμεύτηκαν στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» 201.500 δολάρια Η.Π.Α. σε επιβάτη με προορισμό από τη Ρωσία προς την Ελλάδα.

Kαπνικά προϊόντα

Πραγματοποιήθηκαν 3.096 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 152 παραβάσεις. Κατασχέθηκαν 38.397.340 τεμάχια τσιγάρων και 3.079.800 γραμ. καπνού.

Ενεργειακά προϊόντα

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.793 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 206 παραβάσεις.

H Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής πραγματοποιώντας έλεγχο σε ατομική επιχείρηση που παραλάμβανε διαλύτες από χώρες της Ε.Ε., διαπίστωσε ότι η εν λόγω επιχείρηση προμηθεύτηκε τους διαλύτες χωρίς πρόθεση χρήσης τους ως διαλυτικό αλλά με σκοπό να τους αναμείξει με άλλα ενεργειακά προϊόντα προκειμένου να αποφύγει την καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ύψους 1.200.185,67 ευρώ.

H Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου της ΕΛΥΤ Αττικής, σε έλεγχο πλοίου διαπίστωσε πλεονάζουσα διαφορά στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης συνολικής ποσότητας 27,7 Μ/Τ, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά για τη νόμιμη κατοχή τους. Επιβλήθηκε πρόστιμο, οι δε αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 19.000,00 ευρώ.

Πλωτά μέσα - Θαλαμηγοί

Υπάλληλοι του Τελωνείου Κέρκυρας προέβησαν σε δέσμευση πολυτελούς ταχύπλοου/ιδιωτικού σκάφους αναψυχής, με σημαία Cayman Islands, μήκους 27,85 μέτρων, το οποίο μέχρι την ημέρα της δέσμευσής του κυκλοφορούσε, ελλιμενιζόταν και παρέμενε στα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς να έχει προβεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις και χωρίς να έχει καταβάλει τους αναλογούντες δασμούς, φόρους και τέλη ως πλοίο με σημαία τρίτης χώρας

Χερσαία μεταφορικά μέσα

Δεσμεύθηκαν/κατασχέθηκαν 118 Ε.Ι.Χ., 1 μοτοσυκλέτα, 1 βυτιοφόρο, 25 φορτηγά, 6 εμπορευματοκιβώτια και 1 επικαθήμενο.

Η Ομάδα Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» δέσμευσε πολυτελές Ε.Ι.Χ μάρκας Mercedes με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, για οδήγηση από μη δικαιούχο πρόσωπο.

Αλκοολούχα

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2006 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 114 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 27.153 λίτρα αλκοολούχων προϊόντων.



