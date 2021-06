Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Σλοβακία…

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που παίρνουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Αυτό είναι το τρίτο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού που θα αγωνιστεί η Σλοβακία μετά την διάλυση της Τσεχοσλοβακίας.

Οι Σλοβάκοι είχαν προκριθεί στο Μουντιάλ του 2010 στα γήπεδα της Ν. Αφρικής και στο EURO του 2016 στην Γαλλία.

Και τις δύο φορές είχαν καταφέρει να προκριθούν στους «16».

Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο ότι το 1976 στα γήπεδα της ενωμένης τότε Γιουγκοσλαβίας, η Τσεχοσλοβακία κατέκτησε τον μοναδικό της ευρωπαϊκό τίτλο με τους 8 από τους 11 παίκτες να προέρχονται από την Σλοβακία.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

