Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που σκορπούσε τον τρόμο στα νότια προάστια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της προέβαιναν σε ληστείες σε βάρος επίσης ανηλίκων. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξακρίβωση του εύρους της δράσης τους.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης, συμμορία με μέλη κυρίως ανηλίκους που προέβαινε σε ληστείες σε βάρος επίσης ανηλίκων στα Νότια Προάστια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν το βράδυ της βραδινές ώρες της περασμένης Πέμπτης στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης στο Βύρωνα, τρεις αλλοδαποί (ηλικίας 14, 16 και 19 ετών), ως μέλη της ανωτέρω συμμορίας. Αναζητούνται και έτερα μέλη, η ταυτοποίηση των οποίων είναι σε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, από τα τέλη του μήνα Απριλίου του 2021, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με διαρκή δράση και διακριτούς εναλλασσόμενους ρόλους, που προέβαινε σε ληστείες σε βάρος ανηλίκων στις περιοχές Ηλιούπολης και Γλυφάδας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες, αναζητώντας τα υποψήφια θύματα τους, τα οποία φρόντιζαν να είναι ανήλικοι μικρής σωματικής διάπλασης που κινούνταν και αυτοί πεζοί.

Τους προσέγγιζαν και με την απειλή μαχαιριών, καθώς και με την άσκηση σωματικής βίας, τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, συσκευές κινητών τηλεφώνων και άλλα αντικείμενα τα οποία διοχέτευαν σε άγνωστους αλλοδαπούς στο κέντρο της Αθήνας, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας της συμμορίας, ήταν το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναρτούσαν στο διαδίκτυο βίντεο με τις ληστείες και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 5 ληστείες σε βάρος 9 ανηλίκων, ηλικίας 13 έως 16 ετών, με κύριο τομέα δράσης τους, αθλητικό χώρο στην Ηλιούπολη.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενοι σουγιάδες και “πεταλούδα” και στις οικίες τους αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και ρουχισμός που φορούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δράσης της συμμορίας συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 - Βόρεια Μακεδονία: η απάντηση της UEFA στον Αυγενάκη

Ραφήνα - απόπειρα αρπαγής ανήλικης: : Αυτός είναι ο κατηγορούμενος (εικόνες)

Μητσοτάκης - Ράμα για ΑΟΖ: συμφωνία για προσφυγή στην Χάγη