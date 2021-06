Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια (βίντεο)

Η πορεία του προγράμματος εμβολιασμού του πληθυσμού, η ανταποκριση των νεότερων πολιτών και το "άνοιγμα" της πλατφόρμας για τους 18άρηδες.

Ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 έγινε, όπως κάθε Δευτέρα, στο Υπουργείο Υγείας, απο τους :

Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία έκανε ανακοινώσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca και τα άτομα έως 60 ετών , και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία έκανε, και

Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας .

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν απο τον ΕΟΔΥ τα στοιχεία για το ποροηγούμενο 24ώρο, με δεκάδες θανάτους να προστίθενται στην "μαύρη λίστα" των νεκρών απο κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ εκατοντάδες ήταν τα νέα κρούσματα.

Σε υψηλά επίπεδα, αν και αποκλιμακώνεται διαρκώς, βρίσκεται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

