Φυτεία με 46000 δενδρύλλια χασίς και ...τζίρο 26 εκατομμύρια ευρώ! (βίντεο)

Με "βιτρίνα" την βιομηχανική κάνναβη, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσε η σπείρα. Δεκάδες συλλήψεις και εντοπισμός όπλων.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, η οποία έχοντας ως προκάλυμμα επιχείρηση βιομηχανικής κάνναβης, δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Αττικής.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε συστηματική αστυνομική έρευνα και συνεργασία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 6 Έλληνες και 18 αλλοδαποί, σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως εξακριβώθηκε, πέντε από τους Έλληνες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και με προκάλυμμα αδειοδοτημένη επιχείρηση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης, καλλιεργούσαν μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων, τα οποία δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η άδεια.

Επιπλέον απασχολούσαν παράνομα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι προέβαιναν σε καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της φυτείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, σε περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής, βρέθηκαν να καλλιεργούνται περισσότερα από 46.000 δενδρύλλια κάνναβης από τα οποία τα 28.910, ύψους έως 1,8 μέτρα, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Από τα δενδρύλλια ελήφθησαν κατάλληλα δείγματα και μέχρι στιγμής για τα 28.910 προέκυψε, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, ότι το ποσοστό της ουσίας (τετραϋδροιοκανναβινόλη) που καθορίζει τη βιομηχανική κάνναβη, ξεπερνά κατά πολύ το νόμιμο επιτρεπτό, ενώ και από τις εξετάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους προέκυψε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Τα υπόλοιπα δενδρύλλια φυλάσσονται, καθώς η έρευνα και οι εργαστηριακές εξετάσεις γι αυτά συνεχίζονται.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους σε Ηράκλειο και Αττική, όπου - μεταξύ άλλων - βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 πολεμικά όπλα, 11 γεμιστήρες και 770 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

3 υποπολυβόλα, 5 πιστόλια, 5 περίστροφα, 3 αεροβόλα όπλα και κυνηγετικό όπλο,

2 θήκες οπλισμού, διόπτρα, 4 μαχαίρια, κυτίο κατάλληλο για αποθήκευση πολεμικού υλικού,

281 γραμμάρια κάνναβη και 1,9 γραμμάρια κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας),

21 ναρκωτικά δισκία,

63.290 ευρώ και 10.259 δολάρια,

2 καταγραφικά κλειστού κυκλώματος καμερών,

10 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

ακουστικό και συσκευή στρατιωτικού ασυρμάτου.

Το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις μέχρι τώρα κατασχεθείσες ποσότητες, υπολογίζεται σε 26.000.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και πλαστογραφία, ενώ σε βάρος ενός αλλοδαπού εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε Ανακριτή.

